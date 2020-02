Domenica al Braglia il Modena affronterà una squadra che sta attraversando un periodo simile ai canarini in termini di risultati. La Sambenedettese arriva, esattamente come i gialloblu, da 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 5 partite giocate. Le due squadre in classifica sono separate solo da un punto, con i marchigiani dietro agli emiliani. Motivo per cui la sfida di domani alle 15 diventa fondamentale per i ragazzi di Michele Mignani. Il tecnico canarino per la partita contro la squadra di Paolo Montero ritroverà a disposizione alcuni giocatori fondamentali per la sua visione tattica. È un match che serve al Modena per riprendere la corsa verso le zone più alte della classifica e ciò mister Mignani lo sa. È anche per questo motivo che il tecnico, durante la conferenza stampa, ha voluto un po’ tirare le orecchie ai suoi giocatori.

Nel video l’intervista a Michele Mignani, Allenatore Modena F.C.