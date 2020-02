Nel video l’intervista a:

– Nicola Boari, Chief Brand Diverisification Officer Ferrari

– Giancarlo Fisichella, Pilota Endurance Ferrari

S’intitola “Ferrari at 24 Heures du Mans” ed è la mostra celebrativa che il Cavallino Rampante ha inaugurato oggi presso il Msueo Ferrari per ripercorrere 70 anni di trionfi nella competizione della 24 ore di Le Mans. Una mostra in cui erano presenti la prima macchina a vincere la competizione, la 166 MM, e la vettura con cui è stato raggiunto l’ultimo successo proprio l’anno scorso in occasione dei 70 anni, la 488 GTE. Non potevano mancare poi i piloti, veri protagonisti, coloro che le macchine le hanno guidate e portate in trionfo. Tra questi era presente anche Giancarlo Fisichella, che ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2012 e nel 2014.