Altri 8 italiani sono atterrati a Pratica di Mare di rientro dalla Cina. L’aereo proveniente da Wuhan aveva a bordo 200 persone che erano state evacuate dal paese asiatico a causa dell’allarme Coronavirus. Il veicolo è atterrato in Inghilterra nella base Raf di Brize Norton nell’Oxfordshire e gli italiani sono stati successivamente trasferiti nella base militare dove si trovano tutt’ora gli altri 55 connazionali rientrati nei giorni precedenti. Il 17enne studente di Grado non c’è essendo ancora alle prese con la febbre. In cina le vittime da Coronavirus sono salite a 811 con 37mila persone contagiate. Dallo Spallanzani risulta negativo invece il test a cui è stata sottoposto una donna che si trovava in quarantena a Cecchignola.