Nel video le interviste a:

Prof. Raffaele Bonanni, docente di Diritto del Lavoro dell’università Telematica Pegaso

Dott. Claudio Allodi, responsabile sede d’esame di Modena dell’Università Telematica Pegaso

Avv. Stefano Bellei, segretario Generale della Camera di Commercio di Modena

Modena ha due nuove sedi per altrettante università telematiche, Pegaso e Unimercatorum. Si tratta di istituti d’istruzione che erogano corsi di formazione con modalità a distanza, attraverso l’uso del web e di apposite piattaforme online, permettendo agli studenti di seguire le lezioni da casa. Gli esami tuttavia, devono essere affrontati “in presenza”, recandosi in sedi fisiche. Proprio per questo a Modena ne sono state aperte due, a completamento del servizio telematico offerto dalle università Pegaso e Unimercatorum. Una realtà in continua espansione, quella delle università telematiche, che incontrano i bisogni soprattutto di studenti lavoratori. Pegaso e Unimercatorum offrono loro 20 corsi, molti dei quali orientati al settore di impresa e da oggi i loro iscritti potranno scegliere se affrontare gli esami negli spazi preparati appositamente nella camera di Commercio di Modena