Sono sempre di più gli studenti che scelgono Unimore per i propri studi. In controtendenza rispetto a quanto emerso fino ad oggi a livello nazionale l’Università di Modena e Reggio Emilia consolida la sua posizione di secondo Ateneo della Regione Emilia-Romagna in termini di numero di nuovi iscritti, avendo attratto quest’anno 9.586 studenti complessivi al primo anno dei corsi di laurea triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali. L’aumento rispetto all’anno precedente risulta pari al + 8,68%; in termini assoluti + 766 unità. Le matricole iscritte per la prima volta al sistema universitario italiano, e dunque i neo diplomati che hanno scelto quest’anno l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia sono stati 6.197 contro i 5.716 dell’anno accademico 2018/2019. Il Magnifico Rettore il prof Carlo Adolfo Porro ha commentato questi numeri sottolineando come l’aumento di matricole pone il nostro Ateneo di fronte alla responsabilità crescente di potenziare e adeguare le strutture presenti al fine di per mantenere e accrescere ulteriormente i livelli qualitativi che caratterizzano Unimore.