Questa notte intorno a 00.45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Pace a Castelnuovo Rangone per un incendio divampato all’interno del ristorante Teo Pepe. Da prime indiscrezioni sembra che le fiamme siano partite dal bancone del bar e in breve tempo si siano propagate in tutto l’esercizio, provocando danni ingenti agli arredi. Sono in corso gli accertamenti dei pompieri per stabilire le cause che hanno provocato il rogo. Al momento resta aperta ogni ipotesi anche quella del dolo. Sul caso indagano i Carabinieri