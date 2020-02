Nel video le interviste a:

– Micaela Magiera, Figlia di Mirella Freni;

– Alessandro Magiera, Nipote di Mirella Freni;

– Leone Magiera, Pianista ed ex marito;

– Adua Veroni, Ex moglie di Luciano Pavarotti;

– Aldo Sisillo, Direttore della Fondazione Teatro Comunale di Modena;

– Agostino Arletti, Ex fotografo del Teatro Comunale di Modena