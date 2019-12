Nel video l’intervista a Enrico Aureli, Presidente UCIMA

Superata la soglia record di 8 miliardi di fatturato con una crescita nel 2019 che si attesta al + 1,8%. Prosegue l’andamento positivo del settore delle macchine per packaging italiane, rappresentate da Ucima, che continua a crescere in Italia, dove si attesta su un miliardo e 713 milioni di fatturato, ma soprattutto all’estero dove l’incremento è del 1,4% e raggiunge in valore assoluto i 6 miliardi e 293 milioni di fatturato. Un settore che ha abituato, ormai da un quinquennio, a crescite in doppia cifra ma che soffre un’inattesa frenata soprattutto nell’export. Nonostante questo, però, il settore ha confermato il segno più nel fatturato lasciando prevedere un 2020 che, seppure con qualche dubbio legato ai movimento geopolitici che rischiano di diminuire ulteriormente il Pil mondiale, resterà postivo