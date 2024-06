Nel video le interviste a Giulio, un amico e al sindaco di San Felice Michele Goldoni

Aveva trovato a San Felice un punto di appoggio, un alloggio in cui riuscire a gestire i suoi due bambini e il lavoro che, la impegnava a Innsbruck. Alle spalle, una difficile relazione con il marito. Anche così, in questo andirivieni faticoso tra città molto distanti, Anna Sviridenko, riusciva a trovare il modo di sorridere, di dedicarsi ai figli completamente. Così la descrivono i suoi vicini, in via Galeazza dove sorge la società di mutuo soccorso: una mamma solare e generosa, così la descrive anche Giulio, un amico

Che nutrisse dei timori a causa del difficile rapporto tra lei e il marito, l’aveva confessato ad una coppia di amici, in particolare si diceva molto preoccupata per i figli, che accadesse qualcosa a loro, piuttosto che temere per sé stessa.

E da ieri Anna e i due figli avrebbero dovuto essere in vacanza a Cervia, già tutto prenotato, invece la tragedia. Stamattina una nuova visita dei Carabinieri nella casa di San Felice.

Si unisce al cordoglio il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e tutta la Comunità di San Felice. Il sindaco Michele Goldoni ha disposto bandiere a mezz’asta davanti al municipio in segno di lutto