Fino a metà mattina, in via Bonacini nulla si sapeva di quanto accaduto nella notte. Una tragedia che ha lasciato pietrificati i residenti, quando si sono visti arrivare improvvisamente nel cortile condominiale gli uomini della Scientifica, per effettuare i rilievi nell’abitazione dei genitori in cui il 48enne era venuto a vivere, dopo essersi lasciato dalla moglie. Al momento non si sa ancora dove la donna sia stata uccisa. In casa, questa mattina, c’erano i nonni, assieme ai bambini della coppia, di 2 e 3 anni. I vicini avevano capito che la relazione tra i due si fosse interrotta, ma non erano al corrente della battaglia giudiziaria in corso e, soprattutto, mai avrebbero immaginato un simile epilogo. Come detto, lui si era stabilito in via Bonacini, capitava quindi di incrociarlo. Lei, invece, si faceva vedere poco, era andata a vivere in un’altra città. Era un medico molto conosciuto in Austria e lavorava presso una clinica ad Innsbruck. Dalle prime indiscrezioni, pare fosse tornata a Modena proprio per riprendersi i figli e portarli con sé, ma non c’è mai riuscita: è stata brutalmente uccisa poche ore dopo il suo arrivo.