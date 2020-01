Nel video le interviste a:

-Col. Marco Pucciatti, Comandante Provinciale Corpo Carabinieri;

-Antonella Ferrari, Prof.ssa Diritto ed Economia Politica ITES Barozzi;

-Maria Cristina Razzoli, Prof.ssa Diritto ed Economia Istituto Selmi

Inquinamento, tutela ambientale, rispetto della natura e invito agli studenti ad approfondire il tema della salvaguardia del pianeta. Questi gli scopi della conferenza tenuta dal Corpo dei Carabinieri provinciale presso l’Auditorium dell’Istituto Corni al Polo Leonardo. Ad assistere gli alunni delle classi quinte, che hanno potuto così riflettere sull’argomento ascoltando problemi e soluzioni che l’Arma dei Carabinieri riscontra al giorno d’oggi. Un progetto a cui gli insegnati e i dirigenti scolastici hanno aderito immediatamente, volendo anche loro contribuire e aiutare nella loro missione i Carabinieri, cercando di invogliare gli studenti a non rimanere indifferenti a un argomento che oggigiorno è diventato centrale grazie anche all’attività di Greta Thunberg. Tema, quello dell’ambiente, diventato primario anche nella campagna elettorale delle forze politiche in competizione per il voto del 26 gennaio.