Nel video l’intervista a Emiro Endrighi, Direttore del Master ‘Food e wine tourism’

A Unimore nasce il master sul turismo enogastronomico per formare o perfezionare professionisti del settore e dare un ulteriore spinta e qualità a questo ambito. L’obiettivo è la crescita del comparto sia locale che nazionale. In quest’ottica si colloca l’Università definendo fondamentali le relazioni e le collaborazioni con gli organismi del settore turistico, nelle diverse componenti. Un master rivolto a neolaureati e persone già occupate nel turismo enogastronomico, un settore che è sempre più al centro delle scelte di viaggio di italiani e stranieri, in forte crescita e con bisogno di consolidarsi.