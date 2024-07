Nel video le interviste a:

Tityana Syrenko, Cittadina ucraina

Cittadina ucraina Marina Konstantyuk, Cittadina Ucraina

Riccardo Righi, Sindaco di Carpi

Passare un’estate tranquilla, tra giochi e altri bambini, senza il timore delle bombe. Torna anche quest’anno l’iniziativa solidale al camp del Nazareno di Carpi, che per le prossime settimane ospiterà alcuni bambini ucraini provenienti da Boyarka. Un’ospitalità che cade in un momento particolarmente cruento della guerra in Ucraina. Pochi giorni fa un missile russo ha colpito l’ospedale pediatrico di Kiev, provocando più di 30 morti, tra cui molti bambini. Tra le persone arrivate a Carpi ci sono anche testimoni diretti di quel terribile attacco