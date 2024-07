Nel video l’intervista al parroco Don Antonio Dotti

450 anni, un numero che si legge solo sui libri. Eppure, questo è il numero che descrive la storia di una comunità e della sua Parrocchia, quella di Quartirolo, che quest’anno celebra un traguardo importante. Appunto, i 450 anni, racchiusi in un logo in cui la P di Parrocchia e la Q di Quartirolo si uniscono in un cuore pulsante, lo stesso che darà vita alla 49esima edizione della Sagra 2024, al via dal 15 luglio fino al 5 agosto. Il clou della festa sarà il 5 agosto, alle 19, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Erio Castellucci per la solennità della Madonna della Neve. Ma il programma è ricco di eventi, dal gusto agli immancabili dibattiti culturali, spettacoli e concerti.