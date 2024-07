Un’escursione per raccogliere funghi ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 72enne di Carpi, che è stato salvato dal soccorso alpino nei boschi di Cavalese. L’incidente è avvenuto ieri quando l’uomo è scivolato in un dirupo, finendo in un canale ripido. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie dell’uomo, che è stato quindi recuperato con un elicottero che lo ha intercettato proprio grazie alla localizzazione del telefono cellulare.