All’interno l’intervista a Mario Puviani (Direttore Dermatologia dell’ospedale di Sassuolo)

Melanomi ed epiteliomi: sono i tumori maligni della pelle, la cui incidenza è molto aumentata negli ultimi 10 anni, come hanno dimostrato i dati passati in rassegna dagli specialisti della rete dermatologica modenese. Un incremento preoccupante di quasi il 300%, se si considera che il numero d’interventi di rimozione è passato da poco più di 200 nel 2008 agli oltre 550 del 2018. Le ragioni di questa crescita sono principalmente due. Non sempre facili da riconoscere e spesso asintomatiche per lungo tempo, queste neoplasie si possono prevenire esponendosi al sole con le dovute precauzioni e limitando le lampade, anche se il migliore strumento di prevenzione resta il regolare controllo di uno specialista.