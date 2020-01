La Polizia nell’ambito di controlli in fabbricati abbandonati della città ha fatto visita all’ex Terim di Baggiovara, struttura lasciata a se stessa divenuta luogo di bivacco oltre che centro delle preoccupazioni dei residenti. In settimana gli agenti hanno ispezionato gli ambienti della fabbrica fallita più di 5 anni fa, senza trovare alcuna persona al momento del controllo. Nell’area, facilmente accessibile a causa delle recinzioni sfondate, i segni di bivacco erano evidenti, ma non sarebbero stati trovati segni riconducibili all’attività di spaccio.