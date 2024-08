Foto di copertina d’archivio

Drammatica la scoperta avvenuta nella giornata di oggi, quella del corpo senza vita di Hamza Essifer, il 26enne, italiano ma di origini marocchine, che dal 5 agosto scorso non dava più sue notizie dopo essere uscito di casa. Il giovane è stato trovato in una zona impervia tra Sassuolo e Prignano, sembra non lontano dalla sua abitazione, nella zona dei Calanchi dove si erano concentrate le ricerche dei Vigili del Fuoco. Le ipotesi sulla morte del 26enne sono ancora tutte al vaglio, malore o incidente sarà l’autopsia a stabilirlo