Tragedia alle porte di Medolla nel pomeriggio di ieri. Pochi minuti dopo le 17 si è verificato un grave incidente lungo via San Matteo. L’auto condotta da Giovanni Tarter, 76 anni, è andata fuori strada, finendo la sua corsa in un fosso. Per lui non c’è stato niente da fare. Si ritiene probabile che ci sia stato un malore alla base dell’incidente. Sul posto i sanitari del 118 con l’elisoccorso e gli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni dell’area Nord per i rilievi di rito. Giovanni Tarter era una persona molto conosciuta a Medolla. Negli anni Ottanta aveva svolto l’attività di consigliere comunale ed era impegnato come volontario della protezione civile e della Croce Blu