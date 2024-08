La tanto attesa e discussa gara di fondo nelle acque della Senna dispensa solo delusioni agli azzurri: quarto posto per Domenico Acerenza, che si è visto sfuggire il podio per una manciata di secondi, solo nono posto per Gregorio Paltrinieri. Sui 10 km, la gara a cui teneva di più, il nuotatore carpigiano è partito bene, ha retto nei primi posto fin oltre la metà del percorso, ma poi ha perso progressivamente contatto dai primi, giungendo lontano dal podio [oro all’ungherese Rasovszky], sicuramente affaticato dall’impegno doppio in vasca sugli 800 e i 1500 metri. A fine gara, deluso, Paltrinieri ha dichiarato a caldo che ora si fermerà a lungo, sicuramente per diversi mesi, annunciando che ancora non sa se questa è stata la sua ultima gara alle Olimpiadi: nel 2028 a Los Angeles avrà 34 anni… O se, addirittura, potrebbe essere stata la sua ultima gara in assoluto. Greg, in ogni caso, torna a casa da questi giochi con due medaglie, una d’argento e una di bronzo. Un bottino straordinario, che lo rende il nuotatore italiano più medagliato di sempre alle Olimpiadi!