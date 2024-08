Nel video mister Bisoli

I Gialli sono partiti per Napoli.

C’è grande attesa per il debutto ufficiale di sabato sera in Coppa Italia contro il Napoli di Antonio Conte: al “Maradona” ci saranno oltre 500 tifosi a tifare per il Modena (fischio d’inizio ore 21.15).

Nella conferenza stampa di presentazione Mister Bisoli non ha svelato la formazione, ma è pieno di aspettative per questa partita, ad una settimana dall’esordio in campionato contro il Sudtirol.

Dall’infermeria: Gerli da lunedì sarà completamente a disposizione, anche per la prima giornata di B con il Sudtirol.

Non ci saranno, viceversa, nè Defrel nè Pedro Mendes.

Proviamo a ipotizzare la formazione di Napoli: 3-5-1-1 con Gagno in porta, difesa Caldara-Zaro-Cauz, Bozhanaj-Magnino-Santoro-Battistella-Cotali a centrocampo, Palumbo trequartista, Gliozzi di punta.