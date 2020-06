Nel portafogli c’erano oltre 500 euro in contanti. L’ha trovato a terra, davanti al proprio banco, un ambulante che ieri mattina stava sistemando la sua merce per il mercato settimanale di Maranello, in piazza Libertà. Ha subito coinvolto altri due commercianti, che insieme a lui hanno avvisato la Polizia locale per affidare agli agenti il portafogli. Gli stessi ambulanti si sono poi dati da fare anche per rintracciare il proprietario. Poco dopo la piccola indagine si è chiusa con un lieto fine: il portafogli apparteneva a un’anziana residente a Gorzano, che aveva appena ritirato la pensione e che si era accorta di averlo perso solo dopo aver lasciato l’area del mercato.