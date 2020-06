Nel video le interviste a:

Gian Domenico Tomei, Presidente Provincia di Modena

Annalisa Vita, funzionario Provincia di Modena

C’è anche un’opera rivoluzionaria in Italia fra quelle finanziate dal “Servizio Energia per gli edifici della Provincia di Modena”, un bando del valore complessivo di 25 milioni di euro in sette anni, che prevede anche la prima scuola riscaldata a idrogeno, l’istituto Meucci di Carpi, in cui verrà realizzata una caldaia a idrogeno per alimentare in maniera ibrida la scuola. Il bando fa parte di una gara europea che coinvolge 88 edifici in gestione alla Provincia, principalmente edifici scolastici ma anche strutture sportive, uffici provinciali, magazzini, aziende agrarie, per un numero complessivo di 61 centrali termiche. L’importo complessivo potrà essere rinnovato per ulteriori due anni. La procedura di gara, che utilizzerà la metodologia dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha come obiettivo quello di garantire comfort termico all’interno degli edifici, di mantenere gli impianti efficienti e in sicurezza, ma al tempo stesso di perseguire del risparmio energetico.