Tredici pagine, tre piene di formule matematiche. Un sali e scendi di parentesi quadre e tonde, fra moltiplicatori e frazionatori. E’ la formulazione dell’algoritmo del merito sportivo, il criterio con cui la Figc ha annunciato di voler cristallizzare le classifiche nel caso in cui non si potessero completare i campionati. E se per A e B l’ipotesi è alquanto remota, per la Lega Pro questo fantomatico algoritmo potrebbe servire sicuramente per comporre le griglie di playoff e playout, poi eventualmente essere utilizzato anche se non si riuscisse a tornare in campo nemmeno per gli spareggi. Munito di laurea in matematica, qualche addetto ai lavori dotato di buona volontà si è addentrato nei conti, scoprendo che non troppo a sorpresa, la formula scovata dalla Figc pur partendo dalla media punti, ne ribalta l’esito matematico: il Carpi primo per media punti davanti a Reggiana e Bari con questo algoritmo è terzo, coi pugliesi che scavalcano anche i granata. A pensar mare si fa peccato, ma spesso ci si azzecca verrebbe da dire. Di certo la Figc si conferma ancora una volta in piena confusione da Covid. Intanto però è tempo per Modena e Carpi di pensare all’eventuale ripresa in vista dei playoff. Ma se i gialloblù vogliono attendere il Consiglio Federale di lunedì, il Carpi da domani comincerà con tamponi e test sierologici, con la speranza di tornare lunedì 8 ad allenarsi. Sempre che l’algoritmo dia il via libera.