Nel video l’intervista a Federico Poletti, Titolare Staff Jersey

Passando attraverso tutte le fasi della filiera produttiva fino ad arrivare alla commercializzazione, Federico Poletti è stato tra i primi imprenditori della provincia di Modena ad aver ottenuto dall’Istituto superiore di sanità, la certificazione per la produzione e la commercializzazione delle mascherine di tipo 2 e di tipo 1. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi la sua azienda, la Staff Jersey in viale del Mercato a Carpi, ne ha realizzate 400 mila. L’idea è nata a inizio marzo, nel pieno dell’emergenza Covid, quando sul mercato era difficile reperire mascherine. Poletti, che di tessuti se ne intende, ha deciso di convertire alcuni macchinari presenti nell’azienda per dare il suo contributo.Il dispositivo di sicurezza prodotto da Staff Jersey si compone di tre strati: poliestere anti goccia all’esterno, tnt per il filtraggio batterico e polipropilene altamente performante. E dalla produzione si passa alla commercializzazione perché le mascherine, lavabili e in grado di garantire fino a 15 utilizzi, sono in vendita a tre euro nello store dell’azienda. Un impegno nella lotta contro il Covid che continuerà parallelamente alla produzione tradizionale.