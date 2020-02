Una scossa di terremoto ha fatto tremare per qualche secondo Modena e numerosi comuni della Bassa alle ore 14,31. È stata avvertita in modo netto nel capoluogo, ma anche nei paesi al confine della provincia di Reggio Emilia. Secondo la prima stima dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia si è trattato di una scossa con magnitudo MI compresa tra 3.1 e 3.6 e con epicentro Correggio. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone.

(Notizia in aggiornamento)