Fabio Malagoli, CEO Techboard Group

Uno spazio dedicato agli amanti del mondo dei motori, con esposte Ferrari, Mercedes, Lamborghini e tante altre vetture di lusso estremo. È l’idea che ha trovato concretezza presso la sede della Techboard in Via della Scienza a Modena: qui si riuniscono i migliori brand per quanto riguarda l’automotive per unire innovazione, elettronica e passione per le auto. 1700 metri quadrati di spazio, con 60 posti auto disponibili, con accesso al garage automatizzato tramite riconoscimento della targa. Un nuovo polo di riferimento dedicato a chi ama il lusso di macchine sportive e non, nel cuore della Motor Valley.