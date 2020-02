C’erano tutti gli amici di una vita di Michel e Valeria, questa mattina a Montale per festeggiare il ritorno del loro amico dopo oltre 20 giorni di odissea. Brindisi, scherzi e una gioia contagiosa hanno cancellato i giorni dell’angoscia e della paura. Una festa nel cortile di casa liberatoria quella organizzata da Michel e Valeria per ringraziare tutti quelli che in queste settimane sono stati loro vicino e li hanno aiutati. Presenti anche le autorità per dimostrare la vicinanza della comunità di Montale e Castelnuovo che ha vissuto con apprensione la vicenda di Michel.