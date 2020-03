Con la maggior parte delle attività e delle aziende chiuse o in smart working sono sensibilmente diminuiti gli spostamenti necessari. Il trasporto pubblico regionale ferroviario e su gomma da oggi subirà quindi alcune modifiche volte a ridurne al minimo indispensabile la circolazione. A stabilirlo la nuova ordinanza del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che nella lotta alla diffusione del contagio da Covid-19 ha scelto di ridurre al minimo indispensabile i viaggi regionali su treni e autobus. Questi ultimi seguiranno le modalità di corsa applicate durante il periodo delle vacanze scolastiche. Per quanto riguarda i treni invece, le corse verranno riprogrammate per garantire lo spostamento dei pendolari nelle ore di punta. Sulle linee principali o nella fascia oraria più intensa sarà assicurato un treno ogni ora, mentre per le linee secondarie nelle ore di minore intensità di traffico si assicurerà almeno un treno ogni due ore.