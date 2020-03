Il Kom è riuscito a tornare, con qualche difficoltà, ma come dice una delle sue hit “Io sono ancora qua”. Vasco Rossi ha utilizzato una diretta su Instagram per aggiornare i suoi numerosi fan sul suo difficoltoso rientro in Italia dagli Stati Uniti dove era da un paio di settimane. Nel video il rocker di Zocca appare con mascherina nera e guanti in aeroporto dove racconta di essere pronto a salire sull’ultimo volo disponibile per l’Europa. Poi si avvia col bagaglio verso il terminal che finalmente lo riporta verso casa. “Questo è l’ultimo volo per l’Europa da Los Estados Unidos per ordini di Trump” ribadisce all’autista. Come aveva già annunciato, sempre tramite i social, il volo che lo riporterà in Europa è diretto in Germania. Qualche ora prima in un altro video aveva ribadito la sua sensazione durante l’ultima passeggiata a Los Angeles col volto coperto. “Qui sono tutti tranquilli tranne me” il suo pensiero. Il Blasco era rimasto bloccato in California dopo che il presidente Trump aveva cancellato tutti i voli per l’Italia per l’emergenza Coronavirus. Dopo vari tentativi di tornare a casa aveva annunciato di salire su un volo per Monaco di Baviera, sapendo però già che il collegamento per Bologna era stato cancellato. “Raggiungerò casa con qualche altro mezzo, magari a piedi” l’ultima battuta, prima di ribadire l’invito a tutti di restare a casa, come farà anche lui appena sarà in Italia.