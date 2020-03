Spariscono i “tre minuti” per uscire dalla Ztl di Modena senza sanzione in caso di errore. A distanza di 4 anni dalla loro introduzione, i 180 secondi di tempo concessi a un guidatore che per sbaglio era entrato nella Zona Traffico Limitato saranno rimossi a partire dal 30 marzo prossimo: ciò significa che i veicoli che varcheranno la soglia di ztl riceveranno immediatamente la sanzione, anche se vi escono entro i 3 minuti. La franchigia era stata messa nel 2016, dato che a Modena era stata ampliata la Ztl installando telecamere anche in uscita, per rimediare agli accessi involontari. L’allargamento della Ztl del 2016 aveva riguardato, in particolare, l’area di piazza Roma, con l’inclusione di via 3 Febbraio e corso Accademia e il relativo spostamento di varchi elettronici e segnaletica. Un’innovazione che aveva consentito a molti, nei primi tempi, di evitare la multa, che va da un minimo di 80 a un massimo di 335 euro, e che ora invece si presta a essere utilizzata anche in modo inopportuno, per accorciare la strada da percorrere ed evitare così maggior traffico. La novità sarà introdotta nella nuova ordinanza Ztl, nel quale è inserito anche il provvedimento che permette a chi dimentica di rinnovare l’autorizzazione di sanare gli accessi irregolari entro 90 giorni senza incorrere in accumuli di sanzioni