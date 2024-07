Nel video l’intervista a Maurizio De Nitto, Fit Cisl

Braccia incrociate per il personale del trasporto pubblico locale che nella giornata di oggi ha preso parte allo sciopero nazionale di 4 ore. La protesta proclamata dalle Organizzazioni Sindacali di settore, nella provincia di Modena riguarda in particolare il personale di Seta, delle società private che operano in sub-concessione a Seta e delle altre società che applicano il Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. Alla base della mobilitazione c’è la richiesta di rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri e Internavigator.

I lavoratori del settore ritengono di star assistendo ad un costante peggioramento delle condizioni lavorative e retributive. Tramite le sigle sindacali segnalano una carenza degli organici aziendali, un aumento degli episodi di aggressioni fisiche e verbali ai danni degli operatori a contatto con il pubblico e una cronica difficoltà a reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate.