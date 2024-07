Maranello sempre più…in pole position!

Nella Patria dei motori nascerà un nuovo polo di alta formazione tecnica: il protocollo d’intesa è stato siglato da Ferrari, Fondazione Agnelli, Comune di Maranello, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna.

Nei prossimi mesi, il progetto partirà a tutta velocità: dall’iter urbanistico-edilizio per la costruzione delle nuove strutture alla definizione dei percorsi formativi per competenze tecniche di alto livello.

Con questa collaborazione tra soggetti privati, enti pubblici e amministrazioni locali, il progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’impegno della Ferrari per l’istruzione e la formazione di alto livello nella “sua” Maranello.

L’obiettivo del nuovo polo sarà preparare una nuova generazione di tecnici altamente specializzati nel settore automotive.

Questo progetto rappresenta un nuovo importante passo che ha portato la Ferrari ad inaugurare, negli ultimi mesi, il nuovo e-building all’interno della fabbrica di Maranello e, in precedenza, un laboratorio di ricerca all’Università di Bologna e un Learning Center presso l’istituto superiore “Fermo Corni” di Modena.