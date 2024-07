Nel video le interviste a Matteo Giacopini Faculty Advisor Formula Student, aSimone Serraiocco Team ‘Hybrid’ e a Valerio Mangeluca Docente Unimore

Aerodinamica e ibrido per il primo modello e guida autonoma per il secondo, sono le caratteristiche principali delle due vetture studiate e realizzate dagli studenti del team More Modena Racing del Tecnopolo di Unimore, circa 200, evolvendo quelle dell’edizione passata. Sfide, entrambe, raccolte dagli studenti trovando nuove soluzioni per contribuire all’innovazione del settore, dando un forte contributo al futuro dell’automotive. Le due vetture parteciperanno alle competizioni di Formula Student 2024 tra fine luglio e settembre. La prima partenza, sabato per l’Austria poi Croazia e Varano, a caccia della riconferma dei successi ottenuti. La M24-Lh punta alla velocità assoluta studiata nelle forme applicate soprattutto sull’alettone anteriore, unito al sistema ibrido sviluppato durante l’anno, col motore elettrico dentro le ruote anteriori per essere trazione integrale con la parte a biocombustione posteriore. Risposta di Unimore alla crescente domanda del mercato di soluzioni per la decarbonizzazione . L’altra, invece, la M24-DL ha guida autonoma e con il suo occhio posto sotto al musetto e i tanti sensori collegati al software, si muove in totale autonomia e completamente elettrica, rappresentando il futuro della mobilità.