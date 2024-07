L’Italia intera è nella morsa del caldo e le temperature da bollino rosso non risparmiano neanche Modena. Sotto la Ghirlandina sono previste massime elevate, intorno a 37-38°C, o localmente superiori, nelle zone di pianura centro orientali. Ma non solo perché tra le caratteristiche di questo luglio di fuoco ad aggravare la situazione sono le notti tropicali, ossia delle nottate in cui la temperatura minima non sarà inferiore ai 20°C. Si tratta di un valore internazionale definito dall’Organizzazione meteorologica mondiale per monitorare i cambiamenti climatici in atto. Ma se il caldo è da bollino rosso la viabilità in autostrada non sarà da meno. In previsione del cosiddetto “esodo estivo” quest’anno, solo sull’Autostrada del Brennero si segnalano 7 giornate da Bollino nero solo nel mese di luglio, 10 nel mese di agosto e 3 in quello di settembre. Questa estate, dunque, sarà difficile giocarsi la carta della “partenza intelligente”, con l’alzataccia a orari improbabili per provare a scansare tappi e code in autostrada, che saranno sempre dietro l’angolo. Anche quello ci attende, infatti, sarà un fine settimana di traffico intenso per chi deciderà di mettersi alla guida tra venerdì 19 e domenica 21 luglio 2024: saranno tutte giornate da bollino rosso e giallo, con milioni gli italiani (e non solo) che circoleranno sulle nostre strade ed autostrade. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno anche i primi due weekend di agosto, in particolare quello del 10 e 11, che aprirà la settimana di Ferragosto, da sempre la più affollata soprattutto per le località di mare