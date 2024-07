Con già otto acquisti all’attivo e l’accelerata delle ultime 48 ore, con l’accoppiata Pedro Mendes-Botteghin, il mercato del Modena – il primo del ds Andrea Catellani – può essere giudicato ampiamente positivo, creando un folto gruppo di giocatori di qualità medio-alta.

Non è un caso, infatti, che l’entusiasmo dei tifosi sia rifiorito, tornato ai livelli dei primi tempi della gestione-Rivetti. E si nota anche dal numero degli abbonamenti – oltre 3mila – già sottoscritti! Ma il mercato – che termina ufficialmente il 31 agosto, praticamente dopo 4 partite di campionato – è tutt’altro che finito, per il Modena. All’orizzonte si affacciano almeno altri due obiettivi: un attaccante e un laterale destro di difesa. Per l’attaccante, in cima alla lista dei desideri di Mister Bisoli c’è sempre Gregoire Defrel: il 33enne francese, ora svincolato, sta sfogliando la margherita, attirato dalla serie A (il Cagliari lo vorrebbe come rincalzo), ma anche dal rilancio che gli potrebbe garantire Bisoli, suo antico mentore ai tempi di Cesena (con cui ottenne una promozione nella massima serie). Se non va in A, la priorità di Defrel è proprio il Modena. Catellani attende un “Sì” il prima possibile.

Per il ruolo di difensore destro (o sinistro, all’occorrenza) si punta sull’esperienza: la prima scelta è Francesco Zampano, 31 anni, appena promosso in serie A con il Venezia, con molte stagioni con la maglia del Pescara e del Frosinone: Zampano segnò uno dei gol del Venezia nel tristemente famoso 5-0 al Modena del 1 °maggio 2023. Se Zampano decidesse di giocarsi le sue chances con il Venezia in A (Di Francesco vorrebbe confermarlo), l’alternativa sarebbe Lorenzo Carissoni, 27 anni, esterno destro basso del Cittadella: un giocatore funzionale alla causa e, probabilmente, più raggiungibile rispetto a Zampano.