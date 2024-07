Nel video le interviste a Paola Guiducci Assessora alla Cultura Comune Fanano e a Giovanni Contri Direttore artistico

Ritorna per il nono anno consecutivo il Fanano Saxophone Week: la settimana di lezioni, masterclass e concerti dedicata al saxofono. Il corso, che inizia domenica 21 luglio, ospita ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche che si ritrovano a Fanano per una intensa settimana di studio. Un cartellone che vede la presenza di nomi di spicco nel settore, già a partire dalla serata iniziale, protagonista Miguel Zenon, saxofonista di stanza a New York recentemente vincitore del Grammy Award

La particolarità è che durante il giorno gli allievi potranno approfondire, attraverso le lezioni con i membri del Quartetto Saxofollia e altri importanti docenti ospiti, molte delle tematiche riguardanti la didattica del saxofono in ognuna delle sfaccettature che lo contraddistinguono: dalla musica classica al jazz.