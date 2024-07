Nel video le interviste a:

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Paolo Cevoli, Comico

L’Italia ha detto au revoir al Tour de France tornato in patria lasciando in Emilia Romagna, però, occhi pieni di meraviglia, con la prima Gran Partenza italiana in 120 anni della Gran Boucle e portando in patria il calore del pubblico che, metro dopo metro, ha applaudito la carovana lungo tutti i km di queste 4 giornate che rimarranno negli annali. Da Firenze, poi Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza poi Torino e Pinerolo, tra attacchi, salite e volate, sono stati milioni gli italiani che hanno raggiunto le strade gialle per vivere dal vivo la magia di un Tour che ha mostrato al mondo le bellezze della nostra terra e che in tanti hanno ribattezzato le Tour d’Italia. E in giallo anche volti noti della tv. E sotto gli occhi di tutti anche l’indotto che ha portato questa grande manifestazione che sarà conteggiato anche da un sondaggio fatto dalla Regione sull’impatto economico. Tanti i tifosi arrivati