Nel video l’intervista ad Alan Ferretti, Autista soccorritore del 118

È sempre più importante parlare del modo corretto di far viaggiare i bambini in auto, a partire dall’utilizzo dei sistemi di ritenuta a bordo, ovvero i cosiddetti seggiolini. L’Ausl di Modena porta avanti il progetto di prevenzione ‘Mettiamoli al sicuro’ per tutelare sempre di più i piccoli e, al contempo, sensibilizzare i genitori, facendo informazione e prevenzione del rischio di traumi e lesioni. Un’iniziativa, quella messa in campo da qualche anno dall’Azienda Usl di Modena, che tiene conto degli importanti incidenti che si verificano sul territorio. Quali accorgimenti avere? Un’occasione anche per parlare dei rischi ai quali vanno incontro i bambini con l’alzarsi delle temperature.