I maglioni in autunno no… Perché fa ancora troppo caldo! I costumi e vestitini di lino in primavera? No, anche a quelli, perché fa ancora troppo freddo! Ormai non esistono più le mezze stagioni e il meteo “pazzo” condiziona sempre di più le vendite, con tante attività che si ritrovano oggi con i magazzini pieni di merce invenduta per mesi di maltempo quasi ininterrotto, che ha gelato non solo i raccolti nei campi, ma anche la voglia di shopping. Sono ormai un lontano ricordo, infatti, le code davanti ai negozi in attesa dell’apertura nel primo giorno di saldi, sia invernali che estivi, come quelli che stanno per iniziare in Emilia-Romagna sabato 6 luglio. Saldi, proprio ora che si iniziano a vendere i prodotti estivi.