Con la chiusura della stagione il Carpi ha ufficializzato i primi sei giocatori che non sono stati confermati, dopo la scadenza del contratto a fine giugno, per la nuova avventura in Serie C. Fra i pali è rientrato all’Arezzo Lorenzo Viti, classe 2004, che nonostante l’operazione al menisco a inizio campionato è riuscito a lasciare il segno nel finale, giocando da titolare anche nella sfida promozione col Certaldo. Per il guardiano toscano quella in Emilia è stata la terza promozione di fila in C dopo quelle con San Donato e Arezzo. Sono invece 5 i difensori a cui non è stato rinnovato il contratto, fra cui spicca il nome di Marco Maini che senza l’infortunio subito a Campobasso nell’ultima gara di Poule scudetto sarebbe probabilmente stato fra i confermati. Il centrale bolognese saluta dopo appena 6 presenze (col magnifico gol a Fidenza contro il Borgo) di cui 3 prima di farsi male a settembre col Fanfulla, stop che gli costò 7 mesi di assenza prima del nuovo crack al ginocchio. Saluta anche uno dei due carpigiani della rosa, Filippo Sabattini classe 2004 che ha trovato poco spazio nell’ultimo campionato dopo essere stato utilizzato con continuità nella stagione precedente: per lui in tutto 37 gettoni in due campionati. Gli altri non confermati sono i due centrali arrivati a stagione in corso, Gianluca Zucchini, autore del gol decisivo del successo ad Agliana, e Filippo Frison, poi il terzino 2004 Mohamed Laamane.