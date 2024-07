È coinvolta anche Modena in una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza di Bari nei confronti di 10 persone indagate per il reato di truffa ai danni dello Stato. I soggetti interessati sono amministratori, procuratori, dipendenti e collaboratori pro tempore di Acciaierie d’Italia Spa, società che gestisce lo stabilimento ex Ilva di Taranto. L’accusa è di aver manipolato i dati sulle emissioni di CO2, dichiarandone meno al fine di ottenere indebitamente agevolazioni