Nel video l’intervista a Dott. Costantino Consolato, Biologo laboratorio Curie

La prima ondata è ormai passata e anche le liste di attesa per i test sierologici dei laboratori privati nella nostra provincia si stanno normalizzando. A confermarlo è il dottor Costantino Consolato, biologo del laboratorio Curie di Modena, cui dallo scorso 14 maggio migliaia di cittadini e di aziende si sono rivolti. Fin qui gli esiti dei test dei laboratori privati sono in linea con quelli del pubblico, con una percentuale di positività agli anticorpi che non supera il 6%. E’ bene ricordare che in caso di positività parte l’iter che porta alla segnalazione dell’esito all’Ausl.