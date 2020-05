Tre spacciatori, fra i 18 e 20 anni, che gestivano lo smercio della droga fra via Cesare Costa e il cavalcavia Cialdini a Modena sono stati arrestati durante un’operazione della Squadra Mobile e della Polizia Municipale. Nei giorni scorsi gli agenti, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, hanno tenuto sotto controllo i tre ragazzi con appostamenti attendendo il momento giusto per intervenire. Il blitz è scattato quando due malviventi si sono scambiati alcuni involucri di cellophane, uno dei quali è stato nascosto in un buco ricavato nel terreno e coperto d’erba. In tutto sono stati requisiti oltre 30 grammi di cocaina e 60 di hashish. Una parte della droga è stata rinvenuta addosso agli uomini, altra era nascosta intorno a una panchina. I tre stranieri, tutti di nazionalità tunisina, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Uno di loro risulta anche essere rientrato illegalmente sul territorio italiano dopo l’espulsione che era avvenuta lo scorso gennaio.