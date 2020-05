Nel video l’intervista a Paolo Cavicchioli, Presidente di Fondazione di Modena

Associazioni no profit, associazioni di volontariato e servizio civile, imprese sociali e senza scopo di lucro. In una parola il Terzo settore, che a Modena mette insieme tante realtà, fortemente provate dall’emergenza da Covid di questi ultimi mesi. Per tutte queste associazioni arriva nuova liquidità da parte della Fondazione di Modena, assieme a UniCredit e Cooperfidi Italia, che hanno firmato una convenzione volta ad agevolare l’accesso al credito per le realtà del non profit che non possono beneficiare delle misure previste dal “Decreto Liquidità”. Grazie a questo accordo le organizzazioni potranno disporre di finanziamenti per un totale complessivo di 3 milioni di euro a tasso zero. I finanziamenti ammontano ad un massimo di 30 mila euro – hanno durata massima di 24 mesi, di cui 6 di preammortamento. I costi relativi alla garanzia Cooperfidi Italia non risulteranno a carico dei beneficiari ma saranno sostenuti da un apposito fondo di 125mila euro creato da Fondazione di Modena. Per info si può contattare il numero verde 800 881177.