In Regione come nella nostra provincia torna a scendere il numero dei nuovi casi giornalieri, 38 sono quelli riscontrati in Emilia Romagna solo uno proviene dalla nostra provincia dove non è stato registrato alcun decesso. In totale le vittime sul territorio regionale sono state 8, 2 uomini e 6 donne. Le province di Reggio Emilia, Bologna e Forlì-Cesena contano due morti ciascuna; un solo decesso invece nei territori di Rimini e Ferrara. Oltre a Modena anche Piacenza, Parma e Ravenna non hanno avuto persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Il calo odierno nel numero dei nuovi malati può essere in parte imputato anche ad una diminuzione dei tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati comunque oltre 6 mila e 200, a cui si aggiungono quasi 7 mila test sierologici. 24 dei 38 nuovi casi derivano dall’attività di screening realizzata dalla Regione su persone asintomatiche tramite test sierologici e tamponi. Le nuove guarigioni sono state 216, per un totale di 20.073. Il 72,4% del totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia ha superato la malattia. Continuano a calare i casi attivi che oggi sono scesi a 3.564 -186 rispetto a ieri.