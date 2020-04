All’interno l’intervista a Gian Domenico Tomei (presidente Provincia Modena)

Automotive, ceramica e moda. Le filiere industriali modenesi con una valenza internazionale sono in grado di riprendere l’attività in sicurezza anche grazie ad appositi protocolli approvati con il consenso dei sindacati. Questo è quanto stabilito nell’incontro del Tavolo del lavoro provinciale che si è svolto ieri fra i rappresentanti delle associazioni di categoria, gli ordini professionali, i sindacati e i sindaci. La riunione promossa dalla Regione aveva il compito di raccogliere le indicazioni da sottoporre al Governo, in vista dell’avvio di una eventuale “fase 2” dell’emergenza Covid-19.

Automotive, moda e ceramiche sono state indicate come le prime attività economiche già pronte a partire attraverso una riorganizzazione dei turni, lo smartworking e il potenziamento dei dispositivi di sicurezza. Per ridare ossigeno all’economia, a queste attività economiche presto potrebbero aggiungersi i anche cantieri pubblici.