Ieri sono stati 5 i decessi causati da coronavirus nella nostra Provincia, si tratta di tre uomini e due donne. Due vittime erano residenti a Modena, le altre a Castelfranco, Serramazzoni e Montefiorino. In Emilia-Romagna si sono contati 60 decessi che portano il totale in regione a oltre 2 mila 900. Le province più colpite sono state Reggio Emilia con 14 e Bologna con 13 vittime. Per quanto riguarda i nuovi casi giornalieri, Modena, nell’altalena regionale, ormai da cinque giorni continua a riportare numeri stabili in calo rispetto a quelli della scorsa settimana. Ieri ci sono stati 39 nuovi positivi e per nessuno è stato necessario un ricovero in terapia intensiva. Sette sono stati portati in altri reparti ospedalieri e 32 sono semplicemente in isolamento domiciliare. In Emilia-Romagna per la seconda volta in tre giorni il numero dei guariti giornalieri ha superato i nuovi malati, casistica che a Modena si sta verificando ormai da un po’ di giorni. Anche ieri le persone uscite dalla malattia sono state 153, di cui 75 negative al doppio tampone, a fronte di 39 persone trovate positive.