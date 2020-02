Nel video l’intervista a Gian Domenico Tomei, Presidente Provincia di Modena

C’è l’ok dal ministero alla Provincia di Modena per la realizzazione della tangenziale di San Cesario. La strada scorrerà a Est del centro abitato, in variante alla strada provinciale 14: sarà lunga oltre 3 km con tre rotatorie di cui due sulla strada provinciale 14, un cavalcavia sull’A1 e due sottopassi ciclopedonali. L’opera, salvo intoppi, sarà conclusa entro il 2023 e ha un costo di realizzazione totale di oltre 25,6 milioni di euro. Procedure di gara che prevedono tempi di presentazione in tarda primavera e si dovrebbero concludere entro fine anno per la presentazione delle domande. L’opera si inserisce nel Piano investimenti triennale della Provincia che prevede risorse complessive pari a oltre 90 milioni di euro.