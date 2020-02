Sono 67.945 le persone e oltre 32mila le famiglie in regione coinvolte dall’erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza. I dati, aggiornati al 10 febbraio e diffusi dall’Osservatorio dell’Inps, rilevano come a livello nazionale l’Emilia-Romagna raccolga nei suoi confini il 2,9% degli italiani che beneficiano di queste erogazioni a livello nazionale, dato che diventa del 3,2% se si guarda ai nuclei familiari. L’importo medio percepito al mese ammonta a 418,50 euro: quasi 100 euro in meno rispetto ai 514,09 euro di media nazionale. Per quanto riguarda la misura del reddito, in Emilia-Romagna questa interessa 27.185 nuclei per 62.447 persone, ovvero il 2,8% del totale nazionale, con un assegno medio mensile di 456,90 euro, contro i 551,57 euro di media nazionale. La pensione di cittadinanza, invece, arriva a 5.038 nuclei per 5.498 persone con 211,29 euro di importo medio